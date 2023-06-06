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FILE PHOTO: The logo of OpenAI is displayed near a response by its AI chatbot ChatGPT on its website, in this illustration picture taken February 9, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo
(تعبيرية)
ذكاء اصطناعي

رئيس الشركة المالكة لـChatGPT: الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية

سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي": التحدي الذي يواجهه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد من أن نستمر في التمتع بتلك المزايا الهائلة

دبي - أسوشيتد برس
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حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي" ChatGPT، من أن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطراً وجودياً" على البشرية.

ويزور ألتمان دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة عالمية لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

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وقال ألتمان (38 عاماً): "التحدي الذي يواجهه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد من أن نستمر في التمتع بتلك المزايا الهائلة. لا أحد يريد أن يدمر العالم".

سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه. آي"
سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه. آي"
رئيس "أوبن إيه آي" يستبعد طرح أسهم الشركة في البورصة قصص اقتصادية ذكاء اصطناعي رئيس "أوبن إيه آي" يستبعد طرح أسهم الشركة في البورصة

وكان "تشات جي. بي. تي" الذي طورته "اوبن إيه. آي" قد جذب أنظار العالم بأجوبته التي تشبه المقالات على أسئلة المستخدمين. واستثمرت مايكروسوفت نحو مليار دولار في "اوبن ايه. آي".

لكن نجاح البرنامج أثار أيضاً مخاوف. فقد وقّع المئات من رموز الصناعة ومنهم ألتمان على خطاب في مايو جاء فيه أن "التخفيف من خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية بالإضافة إلى مخاطر اجتماعية أخرى كالأوبئة والحرب النووية".

ويدرس المشرعون في أنحاء العالم أيضاً الذكاء الاصطناعي. ويسعى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لسن قانون خاص بالذكاء الاصطناعي وقد يصبح المعيار العالمي الفعلي الذي يحكم التكنولوجيا.

وأوضح ألتمان أمام الكونغرس في مايو أن تدخل الحكومة سيكون ضرورياً لإدارة المخاطر التي تأتي مع الذكاء الاصطناعي.

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