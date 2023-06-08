قنوات على واتساب.. إطلاق ميزة جديدة في هذه الدول

أطلقت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم الخميس خاصية قنوات واتساب، التي قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجا لرسائل البث الخاص".
في كولومبيا وسنغافورة أولا
سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية. وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.
الحفاظ على الخصوصية
في المقابل، لن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين.
وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.
ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.
تفاعل فقط مع الرسائل
يشار إلى أن القنوات سوف تكون عامة ومتاحة لجميع المستخدمين للانضمام إليها على الأرجح، لذا فقد لا تكون الرسائل فيها مشفرة بخاصية التشفير التام "End-to-end Encryption" كما هو الحال دائمًا في التطبيق.
وسوف يمتلك مالكو القنوات فقط القدرة على إرسال الرسائل داخل القنوات، في حين أن باقي الأعضاء سوف تصلهم الرسائل فقط، وربما تتيح لهم بعض الخيارات للتفاعل مع الرسائل.
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