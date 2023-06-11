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تويتر ترفض دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية

قد يقوض الثقة والأمان في شركة التواصل الاجتماعي

رويترز
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ذكر موقع "بلاتفورمر" الإخباري السبت أن شركة تويتر رفضت دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية لأن عقدها على وشك التجديد هذا الشهر، الأمر الذي قد يقوض فرق الثقة والأمان في شركة التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير إنه قبل استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقع تويتر عقدا لعدة أعوام مع غوغل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات، من بين أمور أخرى.

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ولم يقدم تقرير "بلاتفورمر" تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركتين إلى عرقلة عمل فرق الثقة والأمان في تويتر. وذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" المتخصصة في أخبار التكنولوجيا أن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع غوغل منذ مارس أذار على الأقل.

وقال "بلاتفورمر" إن تويتر تستضيف بعض الخدمات على خادمها الخاص وتدرج البعض الآخر على منصات الحوسبة السحابية لشركتي أمازون
وغوغل.

وفي مارس/آذار ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن أمازون حذرت تويتر من أنها ستعلق مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات للحوسبة السحابية.

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ومنذ استحواذ ماسك على تويتر خفض التكاليف بشكل كبير وسرح الآلاف من الموظفين. وكان قد أمر الشركة بخفض تكاليف البنية التحتية، مثل الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية، بمقدار مليار دولار حسبما قال مصدر لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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