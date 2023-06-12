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لا مزيد من التحديثات.. سامسونغ تُنهي دعم هذا الهاتف

سامسونغ تنهي الدعم عن هاتف غالاكسي S10 كما فعلت مع باقي إصدارات السلسلة

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية
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أنهت سامسونغ الدعم عن هاتف غالاكسي S10 كما فعلت مع باقي إصدارات السلسلة، إذ لن تستقبل هذه الهواتف أية تحديثات إضافية مستقبلية من سامسونغ.

ويعد هاتف غالاكسي S10 (نسخة 5G) هو أول هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس يُتاح لجمهور المستخدمين، إذ تم إطلاقه عام 2019.

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وكانت سامسونغ قد أعلنت في وقتٍ سابق إنهاء دعم غالاكسي S10 و S10 بلس و S10e، وكلها إصدارات داعمة لشبكات الجيل الرابع فقط.

ووفرت سامسونغ التحديثات لسلسلة هواتف غالاكسي S10 على مدار أربعة أعوام، فقد أُطلقت بتحديث أندرويد 9 عام 2019، وحصلت على تحديثات أمنية شهرية بالإضافة إلى 3 تحديثات سنوية كبرى للنظام، لذا فهي تعمل الآن بتحديث أندرويد 12.

وخلال العام الأخير، حصلت هواتف سامسونغ غالاكسي S10 على تحديثات أمنية ربع سنوية، قبل أن توقف سامسونغ الدعم عنها بشكل نهائي.

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يذكر أن هناك إصدارًا آخر من السلسلة وهو إصدار S10 لايت، الذي صدر عام 2020، أي بعد إطلاق الهواتف السابقة بعام واحد، وهو ما يعني استمرار دعم الهاتف بالتحديثات الأمنية الربع سنوية حتى العام المقبل.

وتتبع سامسونغ سياسة تحديثات بدايةً من عام 2022، تلتزم من خلالها بتوفير تحديثات أندرويد لهواتفها الذكية من سلسلة غالاكسي كافةً لمدة 4 سنوات، في حين ستحصل الإصدارات الأرقى على خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ومن جهة أخرى، توفر آبل التحديثات لهواتف آيفون لمدة 5 سنوات على الأقل، بينما تستمر التحديثات الأمنية عند الحاجة لفترات أطول.

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