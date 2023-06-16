داون ديتيكتور: الإبلاغ عن مشكلات في تطبيقات واتس أب وفيسبوك وإنستغرام

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أصاب عطل عالمي، مساء الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، وتطبيق التواصل الفوري واتساب.
وقال موقع "داون ديتيكتور"، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، إنه تم الإبلاغ عن مشكلات في تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام.
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كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المستخدمين يواجهون صعوبة في استخدام هذه التطبيقات.
وذكر مستخدمو "Instagram" أنهم يجدون صعوبة في إرسال الرسائل، فيما اشتكى مستخدمو "WhatsApp" من عدم قدرتهم على تحميل الصور.
وأفاد مستخدمو "Facebook" أن الموقع يعرض الشعارات فقط ولا يتم تحميله بالكامل.
يذكر أن واتساب وفيسبوك وإنستغرام كلها مواقع مملوكة لشركة "ميتا".
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