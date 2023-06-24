بتطبيق يشبه "تويتر".. مارك زوكربيرغ يهدد إيلون ماسك

يعمل رئيس شركة "ميتا" الشهيرة مارك زوكربيرغ على الاستفادة من استياء المستخدمين والفوضى التي عمت منصة "تويتر" تحت قيادة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بإطلاق منصة جديدة منافسة لـتطبيق "العصفور الأزرق" في الأشهر المقبلة.

وبدأ العمل في Meta المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب في يناير الماضي، على التطبيق الاجتماعي الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Project 92، كما قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، في اجتماع على مستوى الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما ذكرته "ديلي ميل".

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مشابهة لتطبيق تويتر

كما تشير التقارير إلى أن الاسم العام للتطبيق الجديد يمكن أن يصبح "Threads" وأنه سيحتوي على تمرير مستمر للنص، تماما مثل "تويتر"، إلى جانب الأزرار المشابهة لكل من وظائف الإعجاب وإعادة التغريد.

وسيقترب Threads أيضا من الحد الأصلي البالغ 180 حرفاً في "تويتر".

كما أجرى مشاهير كبار بالفعل محادثات لإلزام منشوراتهم على المنصة، بما في ذلك الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

من جانبه قال كوكس لموظفي Meta: "سمعنا من المبدعين والشخصيات العامة المهتمين بامتلاك منصة يتم تشغيلها بشكل سليم''، مشيرا إلى انتقادات مبطنة لعمليات ماسك على "تويتر".

كما بين أن الأغنياء والمشاهير والمؤثرين بحاجة ماسة إلى منصة جديدة "يعتقدون أنها يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها".

بديل عن العصفور الأزرق

وبحث العديد من مستخدمي "تويتر" العاديين، بالإضافة إلى المجتمع الكبير من الخبراء العلميين والأكاديميين وحتى رواد الفضاء السابقين في ناسا، عن بدائل في الأشهر الأخيرة.

وأصبح Mastodon - منصة تدوين صغيرة مجانية ولامركزية ومفتوحة المصدر - ملاذا للعلماء الذين يأملون في المزيد من المحادثات ذات المستوى الرفيع فيما بينهم.

وفي نوفمبر الماضي، أبلغت Mastodon عن أكثر من 70000 اشتراك جديد في يوم جمعة واحد، في استجابة مباشرة لاستحواذ إيلون ماسك على "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار.

دمج مع إنستغرام

وسيتكامل "Project 92"، الذي وصفه كوكس صراحة بأنه "رد على تويتر"، مع نظام الحساب الحالي في "إنستغرام"، ما يسمح لمستخدمي "إنستغرام" بنقل متابعيهم ومعلومات المستخدمين تلقائيا مباشرة إلى موقع المدونات الصغيرة الجديد.

وقال كوكس إنه سيتكامل أيضا مع Mastodon والمنصات اللامركزية الأخرى التي تستخدم نفس نظام ActivityPub API مثل Mastodon، مبيناً إن Meta ستجعل التطبيق متاحا للجميع "بأسرع ما يمكن".

ويأتي تصميم التطبيق، وفقا لمستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، "مشابها بشكل ملحوظ لـ "تويتر"، سواء من المنشورات الطويلة، إلى النشرات الإخبارية، إلى البث المباشر الحصري.

كما قال نافارا، الذي ادعى معرفته الداخلية بخطط Meta، لصحيفة Sydney Morning Herald، أن برنامج Meta يمكن إطلاقه بمجرد "نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل".

وتابع: "لقد قاموا بتجهيز الناس لبعض الوقت. أعرف حقيقة أنهم كانوا يتحدثون إلى أحد المشاهير البريطانيين، وبعض النجوم البارزين في الولايات المتحدة".

يذكر أنه منذ منذ شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك تويتر اتخذ العديد من القرارات التي تم انتقادها على نطاق واسع مثل عزل العديد من كبار المديرين التنفيذيين، والإعلان عن تسريح جماعي للموظفين، والإعلان عن خطط لفرض رسوم على العلامة الزرقاء، ما أثار فوضى عارمة في التطبيق الشهير دفع عدد كبير من الشخصيات البارزة إلى البحث عن بدائل أخرى!.