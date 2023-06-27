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الواقع الافتراضي (آيستوك)

اشتراك شهري لنظارات الواقع الافتراضي.. ميتا تعلن السعر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ميتا، إطلاق خدمة الاشتراك الشهري كويست بلس +Quest المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي التابعة لها.

7.99 دولار شهريا

وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، أمس الاثنين، عبر بث بتطبيق إنستغرام"، إن اشتراك "ميتا كويست بلس" سيتاح اعتبارا من يوم الاثنين، بسعر 7.99 دولار أميركي شهريا، أو 59.99 دولار أميركي سنويا.

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يشار إلى أن خدمة "كويست بلس" تتاح حاليا لمستخدمي نظارتي كويست 2، وكويست برو، فيما ستتاح قريبا لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي الأحدث كويست 3.

كويست 3

ومطلع يونيو الجاري كشف زوكربيرغ عن نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة كويست 3، التي تأتي خلفًا لنظارة كويست 2.

آبل تنافس

يأتي هذا فيما تسعى عملاق التكنولوجيا الأميركية "أبل" لاقتحام هذه السوق، لمنافسة "ميتا" وشركات أخرى، حيث أعلنت مؤخرا عن نظارة الواقع المختلط فيجين برو التي يبلغ سعرها 3,499 دولار أميركي.

ومع ذلك، فإن سعر نظارة أبل هو ثلاثة أضعاف سعر أغلى نظارة من ميتا.

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