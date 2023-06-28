جديد إنستغرام.. تنبيه يمنعك من مشاهدة الفيديوهات ليلاً!

عندما تكافح من أجل النوم خلال ساعات الليل قد يكون من المغري جداً الإمساك بهاتفك والبدء في تصفح تطبيق إنستغرام، لكن قد تمر ساعات دون الانتباه أن الساعة أصبحت الرابعة فجراً وانت لم تنم بعد حيث استغرقت في مشاهدة الصور والفيديوهات.

غير أن تحديثاً جديداً من إنستغرام سيجعل ذلك من الماضي قريباً، فقد أطلقت شركة "ميتا" التي تمتلك كلاً من إنستغرام وفيسبوك أداتين جديدتين لحث المراهقين على إدارة وقتهم عند استخدام هذه التطبيقات.

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فقد صممت هذه التحديثات لمساعدة المراهقين على الشعور بالتحكم في تجاربهم عبر الإنترنت ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين، بحسب "ميتا".

إرسال إشعار

وتقوم الأداة الجديدة الأولى على إرسال إشعار إلى المراهقين إذا أمضوا فترة طويلة على فيسبوك، حيث سيرون إشعاراً عندما يقضون 20 دقيقة على التطبيق، يطالبهم بأخذ بعض الوقت بعيداً عن التطبيق وتعيين حدود زمنية يومية.

كما سيتلقون على إنستغرام "تنبيهاً" إذا اكتشف التطبيق أنهم يقومون بمشاهدة الـ "Reels" بشكل متواصل في الليل.

إلى ذلك أوضحت "ميتا" أنها تبحث تحديثاً جديداً قيام المراهقين بإغلاق التطبيق إذا كانوا يقومون بتمرير البكرات ليلاً".

تأتي الميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق Quiet Mode (الوضع الهادئ) على إنستغرام، وهي ميزة تشجع المستخدمين على وضع حدود مع أصدقائهم ومتابعيهم.

ويعمل "الوضع الهادئ" على كتم الإخطارات وإرسال ردود تلقائية على الرسائل المباشرة.

"الوضع الهادئ"

كما أنه يضيف حالة جديدة "في الوضع الصامت" أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستغرام، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التبديل بين تشغيل الوضع الهادئ وإيقاف تشغيله في إعدادات التطبيق واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائياً.

كذلك سيتلقى المستخدمون مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل الوضع الهادئ بعد أن يقضوا "عدة دقائق" على إنستغرام في الليل.

يشار إلى أن "الوضع الهادئ" متاح بالفعل للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن سيتم طرحه الآن على مستوى العالم.