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ذكاء اصطناعي

قمة أممية للذكاء الاصطناعي.. ومؤتمر صحافي للروبوتات لأول مرة!

لأول مرة في العالم لجنة من الروبوتات ستجيب عن أسئلة الصحافيين

العربية.نت
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ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مدينة جنيف السويسرية، يومي الخميس والجمعة، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، حيث إن الحضور لن يكون مقتصرا على البشر فقط بل ستحضر الروبوتات أيضا.

ومن المتوقع أن يحضر القمة 5000 شخص، و8 روبوتات اجتماعية وأكثر من 20 روبوتاً متخصصاً، لأول مرة جميعهم تحت سقف واحد. وستعرض الروبوتات قدرات تتراوح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

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وتسعى أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، التي تم وضعها في عام 2015، إلى تحسين حياة الإنسان وكوكب الأرض بحلول عام 2030، ولكن يُنظر إليها الآن على نطاق واسع على أنها بعيدة المنال.

ومن بين الروبوتات المشاركة في الحدث أولئك الذين يتمتعون بمهارات تقديم الرعاية مثل "نادين"، وهي روبوت اجتماعي تحاكي العواطف وتتذكر الأشخاص - وهي المهارات التي استخدمتها بالفعل مع المقيمين في منازل المسنين أو المتقاعدين عن العمل. كما تشارك أيضا الروبوت "صوفيا" وهي أول روبوت سفير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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الحدث الذي يستمر يومين، يتميز بوجود لجنة من الروبوتات مخصصة لتلقي أسئلة الصحافيين يوم الجمعة، في أول مؤتمر صحافي للروبوتات في العالم.

وتستخدم وكالات الأمم المتحدة بالفعل الذكاء الاصطناعي مثل مشروع HungerMap التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يجمع البيانات لتحديد المناطق التي تنزلق نحو الجوع. كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالتحكم عن بعد لتوصيل المساعدات الطارئة في مناطق الخطر.

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