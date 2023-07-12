التغريدات لا تظهر.. عطل مفاجئ يضرب "تويتر" حول العالم

أبلغ عدد من المستخدمين في عدة دول حول العالم، اليوم الأربعاء عن عطل تقني في موقع "تويتر" في ظهور التغريدات.

وعند فتح التطبيق، تظهر الحسابات لكن لا يمكن رؤية التغريدات بشكل كامل.

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وحتى الآن لم يوضح "العصفور الأزرق" سبب العطل الذي استمر لفترة وجيزة من الوقت، قبل أن يعود التطبيق لللعمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الملياردير الأميركي ايلون ماسك عبر حسابه الرسمي إن منصة تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام".

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفاً أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

وذكر ماسك في تغريدة أخرى أن العدد سيزداد قريبا إلى 8 آلاف منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات موثقة، و800 منشور يوميا للحسابات غير الموثقة، و400 للمستخدمين الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة.

وألقى الرجل المثير للجدل اللوم على شركات الذكاء الاصطناعي AI التي تنسخ كميات مهولة من البيانات من تويتر حسب وصفه، وذلك تبريرا للقرار الجديد بفرض حدود مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدم مشاهدتها يوميا.