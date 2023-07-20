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غوغل (شترستوك)

أداة جديدة من "غوغل".. تعمل كمساعد شخصي للصحافيين

دبي - العربية.نت
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يختبر عملاق التكنولوجيا الأميركي "غوغل" أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص إخبارية.

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وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الأداة المعروفة باسم "جينسيس"، يمكنها إنتاج مادة صحافية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

مادة اعلانية

وعرضت "غوغل" منتجها الجديد على وسائل إعلام أميركية، بما في ذلك صحف "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وأيضا "واشنطن بوست".

كما قال أحد الأشخاص الثلاثة المطلعين على الأداة الجديدة إن غوغل تعتقد أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحافيين وتساعد على صناعة النشر بعيدا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووصف بعض المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا على عرض غوغل بأنه "مقلق"، فيما قال شخصان إن عملية إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبتكرة يبدو وكأنه حقيقة مرتقبة.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.

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