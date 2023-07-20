اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
WhatsApp-will-Not-work-on-These-Smartphones-From-tomorrow
(تعبيرية)
واتساب

عودة واتساب للعمل بعد عطل ضربه على مستوى العالم

استخدم التطبيق حسابه في تويتر للتواصل مع مستخدميه للإبلاغ عن حل المشكلة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن واتساب عودة التطبيق للعمل، وذلك بعد عطل ضربه مساء الأربعاء.

وكان مستخدمو واتساب في عدة بلدان قد أبلغوا عن عطل ضربه مساء الأربعاء.

مادة اعلانية

وواجه المستخدمون مشكلة في إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم.

واعترف تطبيق واتساب، الذي تمتلكه شركة ميتا، بالعطل. وقال، في تغريدة على حسابه في موقع توتير، أنه يعمل على إصلاح العطل سريعاً. وعاد ورد بتغريدة أخرى مؤكداً عودة التطبيق للعمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط تصاعد التوتر.. كيف هرب الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى كوريا الشمالية؟ وسط تصاعد التوتر.. كيف هرب الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى كوريا الشمالية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط