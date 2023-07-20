عودة واتساب للعمل بعد عطل ضربه على مستوى العالم

أعلن واتساب عودة التطبيق للعمل، وذلك بعد عطل ضربه مساء الأربعاء.

and we're back, happy chatting! — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023

وكان مستخدمو واتساب في عدة بلدان قد أبلغوا عن عطل ضربه مساء الأربعاء.

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وواجه المستخدمون مشكلة في إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم.

واعترف تطبيق واتساب، الذي تمتلكه شركة ميتا، بالعطل. وقال، في تغريدة على حسابه في موقع توتير، أنه يعمل على إصلاح العطل سريعاً. وعاد ورد بتغريدة أخرى مؤكداً عودة التطبيق للعمل.