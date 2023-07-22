ماذا يجري في الفضاء؟.. أمازون ترصد 120 مليون دولار

مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح هذا الموسم بشبكة "مشروع كويبر" لنشر الإنترنت، أعلنت شركة "أمازون" عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا.

في التفاصيل، سينجز المشروع في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية، التي تم استخدامها في السابق لمهمات مكوك الفضاء التابع لناسا.

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شبكة واسعة تتكون من 3236 قمرا صناعيا

وتقوم حاليا شركة "سبيس فوريدا"، ذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في الولاية، بتأجير منشأة الإطلاق والهبوط وتشغيلها.

بدوره، أعرب فرانك ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس فلوريدا"، عن سعادته بأن تصبح "أمازون" أول مستأجر كبير لمنشأة الإطلاق والهبوط، ما يؤكد أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله في الولاية.

كما من المقرر أن يستهدف "مشروع كويبر" تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمرا صناعيا في مدار منخفض من الأرض، لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

"مشروع كويبر"

و"مشروع كويبر" هو مبادرة أطلقتها أمازون لبناء كوكبة من الأقمار الصناعية، تقع في مدار الأرض المنخفض (LEO)، وحصلت أمازون بالفعل على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوضع عدد ليس بقليل من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، وتمتلك Rival SpaceX بالفعل حوالي 1000 قمر صناعي في المدار.

ويهدف المشروع وفق عملاقة التكنولوجيا إلى توفير خدمة نطاق عريض موثوقة، وبأسعار معقولة، وعالية السرعة، ووقت استجابة منخفض للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم، بالوصول إلى الأماكن التي يصعب فيها وضع شبكات الألياف التقليدية أو الشبكات اللاسلكية.