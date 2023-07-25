"وداعا تويتر".. خسارة ماسك قد تصل مليارات بسبب "X"

"شعار منصة تويتر، حرف X، إيلون ماسك .."، وغيرها الكثير من هذه المصطلحات كانت الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية بعد إعلان الملياردير الأميركي عن تغييرات في المنصة.

إلا أن هذه التطورات لن تمر مرور الكرام على ما يبدو، حيث لفت خبراء ومحللون إلى أن إقدام ماسك، على تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

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"خطأ كبير"

وأوضح ستيف سوسي، مدير الاتصال في شركة "Siegel+Gale" العالمية المتخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن خسارة كبيرة قد تحل شركة تويتر من قرار ماسك الأخير، خصوصا وأنها استغرقت 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم.

كما قال تود إروين، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer، على أن تويتر هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بانتشار رمز الطائر الأزرق في جميع أنحاء العالم إلى جانب شعارات منصات التواصل الكبرى "فيسبوك" و"إنستغرام".

من جانبه، قال أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، جوشوا وايت، إن: "شعبية تويتر جعلت كلمات ومصطلحات مثل "تغريدة" و "إعادة التغريد" جزء من الثقافة الحديثة، ويجرى استخدامها بشكل منتظم من قبل المشاهير والسياسيين للتواصل مع الجماهير، لذا فإن تغييرها خطأ كبير.

انتقادات كثيرة

أتت هذه التطورات بعدما كشف ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو كانا النقاب عن الشعار الجديد، أمس الاثنين، وتظهر فيه علامة "إكس" (X ) بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.

وغردت ياكارينو على حسابها قائلة "إكس هنا! فلنفعلها"، كما نشرت صورة للشعار الجديد من على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

في حين هيمن هاشتاغ "وداعا تويتر" على المنصة مع إشارة إلى الشعار القديم، وسط انتقادات كثيرة.

ونشر ماسك صورة حرف "إكس" على خلفية سوداء، قائلاً: إن الشعار مؤقت لكن قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجيا جميع الطيور"، وفق قوله.

كما رد على تغريدة تتساءل عما سيكون اسم التغريدات تحت الشعار الجديد "إكس"، أجاب ماسك أنها ستكون "إكسيس"، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لشركة استشارات تقييم العلامة التجارية Brand Finance فإن قيمة علامة تويتر التجارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار في حين قدرت الشركة علامة فيسبوك التجارية بـ 59 مليار دولار و إنستغرام بـ 47.4 مليار دولار.

إلا أن قيمة العصفور الأزرق قد تراجعت منذ أن استحوذ عليها ماسك في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار.

من جانبها، تقدر جامعة فاندربيلت قيمة علامة تويتر التجارية بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته بالقيمة التجارية لعلامة تطبيق سنابشات.