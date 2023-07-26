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تطبيق ثريدز

التحديثات تتوالى.. ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق "ثريدز"

العربية.نت
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أطلقت شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء، ميزة كانت مطلوبة بشدة في تطبيقها الجديد "ثريدز" الذي تسعى من خلاله منافسة موقع "تويتر".

ويستطيع المستخدم بواسطة ميزة "تحديثات المتابعة" رؤية المنشورات بتسلسل زمني وذلك للحسابات التي يتابعها فقط، وليس باقي الحسابات التي تختارها خوارزمية التطبيق بناء على اهتمامات المستخدمين.

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وكان هذا التحديث مطلوبا بشدة من مستخدمي "ثريدز" منذ بداية إطلاق التطبيق، وفق "سي إن إن".

وحقق تطبيق "ثريدز" نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد مستخدميه 100 مليون في أسبوع الإطلاق الأول، لكن المشاركة انخفضت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مالكة "ثريدز" و"فيسبوك"، إن هناك 10 ملايين شخص يعودون يوميا إلى التطبيق، مؤكدا أن التركيز ينصب الآن على تحسين التطبيق.

تحديثات عدة

وجاء التحديث الأخير ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة، الثلاثاء، من بينها الترجمة التلقائية إلى اللغات التي يختارها المستخدمون، ورؤية المنشورات التي أعجبوا بها مجموعة مع بعضها.

وجاءت التغييرات بعد مجموعة أخرى من التحديثات، الأسبوع الماضي، تضمنت زر الترجمة وخيار الاشتراك وتلقي الإشعارات من الحسابات التي لا يتابعها المستخدم.

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