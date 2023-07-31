بسبب توهجه.. شعار "X" الجديد في سان فرانسيسكو يغضب جيرانه

أثار شعار "إكس" الجديد - تويتر سابقا - المتوهج بالأضواء في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، استياء الجيران الذين اشتكوا من تلك الأضواء المتطفلة، ودفع قسم فحص المباني في سان فرانسيسكو لفتح تحقيق في المسألة.

جاء ذلك بعدما قامت الشركة باستبدال شعارها القديم بالجديد يوم الجمعة الماضي، أعلى مبناها في سان فرانسيسكو.

جيران "#تويتر" يشتكون من إضاءة شعار "X" الجديد على المبنى الرئيسي في سان فرانسيسكو.. والسلطات المختصة تبدأ بالتحقيق#العربية pic.twitter.com/3YhokV6uPO — العربية (@AlArabiya) July 31, 2023

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وقالت باتريشيا والينجا، التي تسكن مقابل الشركة: "اعتقدت أنه كان برقا، وكنت مرتبكة للغاية، وذهبت إلى نافذتي، ونظرت حولي، ولم أر أي شيء"، وفق ما نقلته شبكة "CBS" الإخبارية.

كما أكد المحامي جورج وولف للشبكة الأميركية، أن السكان يحق لهم الحصول على فرصة للموافقة على مثل هذا التغيير أو رفضه، وأضاف "إنه أمر متهور للغاية بالنسبة لإيلون ماسك (مالك المنصة) أن يفعل الأشياء بهذه الطريقة، يبدو فقط أنها مجرد وسيلته العادية لممارسة الأعمال التجارية".

علامة مؤقتة

من جهتهم، قال مفتشو المباني في سان فرانسيسكو، إن ذلك قد يكون انتهاكا للقواعد، وكتب أحدهم في تقرير أن ممثلي الشركة منعوا وصول المسؤولين الذين يسعون لفحص الشعار من الوصول إلى السقف مرتين، وأشار المفتش إلى أن أحد ممثلي شركة "إكس" قال إن العلامة مؤقتة.

وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر 2022، قد صرح بأن الشركة ستبقى في سان فرانسيسكو على الرغم مما أسماها "دوامة الموت الأخيرة في المدينة، مع مغادرة شركة تلو الأخرى"، وهو ما قد يكون بادرة جيدة لمدينة كافحت للتعافي من الوباء.

وكتب ماسك: "سان فرانسيسكو الجميلة، على الرغم من أن الآخرين يتخلون عنك، سأكون دائمًا صديقك".

يذكر أن ماسك والمديرة التنفيذية لشركة تويتر ليندا ياكارينو أعلنا الاثنين الماضي عن التخلي عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق الشركة منذ تأسسيها عام 2006 وإحلال الحرف "إكس" محله، وذلك في إطار السعي لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة "وي شات" الصينية.