إكس تسعى لإنشاء مركز تداول داخل تطبيقها.. تقرير يكشف

كشفت مصادر مطلعة ووثائق أن منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقاً، تسعى إلى التعاقد مع إحدى الشركات العملاقة في مجال البيانات المالية لإنشاء مركز تداول داخل التطبيق، وفق ما أفاد موقع "سيمافور" الإخباري على الإنترنت.
وذكر التقرير أن طلبات لتقديم خطط أُرسلت إلى مزودين كبار لتلك الخدمات في الأسابيع القليلة الماضية لتقديم مقترحات لإضافة محتوى مالي وبيانات أسهم في الوقت الفعلي وخاصيات أخرى.
الإفصاح عن المبلغ
كما أضاف أن إكس طلبت من المهتمين بتقديم عروض أن يفصحوا عن المبلغ الذي سيخصصونه للمشروع، حسب رويترز.
لكن لم يتضح بعد إن كانت أي شركة قد تقدمت بعرض ولا الشركات المهتمة بالأمر.
ليس على دراية
فيما لم ترد إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.
وفي منشور على منصة إكس، قال إيلون ماسك مالك المنصة إنه ليس على دراية بأي عمل يجري في هذا المجال.
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