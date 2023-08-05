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Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of Twitter, gestures as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, on June 16, 2023. (Reuters)
إيلون ماسك

استعدوا.. ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في "إكس بلو"

دبي - العربية.نت
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس" ("تويتر" سابقا)، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أميركي.‏

بعد تقديم 24 شكوى.. إزالة شعار "إكس" من فوق سطح شركة تويتر  تكنولوجيا بعد تقديم 24 شكوى.. إزالة شعار "إكس" من فوق سطح شركة تويتر 

كما قال إن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة "تويتر".

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وكتب عبر حسابه: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس".

وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن "اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم"، مطمئنا إياهم أن "هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".

وخدمة "تويتر بلو" هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها "العلامة الزرقاء"، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.

يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة "تويتر" سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أميركية تأسست في عام 2006، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي الشهر الماضي، فاجأ ماسك مستخدمي "تويتر" بتغيير اسمه وشعاره إلى حرف "إكس" بالإنجليزية (X)، ليودع بذلك علامته الشهيرة "العصفور الأزرق".

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