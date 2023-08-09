اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لوحة مفاتيح - آيستوك

انتبهوا.. صوت لوحة المفاتيح يفضح بياناتكم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذرت دراسة حديثة، من خطر تقنيات جديدة يمكنها معرفة بيانات المستخدمين من خلال رصد أصوات الكتابة على لوحة المفاتيح لأنها تستطيع سرقة البيانات باستخدام الميكروفونات في الأجهزة الإلكترونية.

ضبط ذابح زوجته وبناته الـ 5 في مصر.. وهذا سبب الجريمة مصر ضبط ذابح زوجته وبناته الـ 5 في مصر.. وهذا سبب الجريمة

ويقول الخبراء إنه مع زيادة استخدام برامج مؤتمرات الفيديو مثل "زووم"، وانتشار الأجهزة المزودة بميكروفونات في كل مكان، زاد أيضا خطر شن أعمال قرصنة، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

مادة اعلانية

وتشير الدراسة التي نشرت خلال ندوة لجمعية مهنية دولية معنية بتعزيز التقدم التكنولوجي إلى أن الباحثين طوروا نموذجا يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي استطاع تحديد المفاتيح التي يتم الضغط عليها.

وتم الضغط على 36 مفتاحا بجهاز MacBook Pro نحو 25 مرة باستخدام أصابع مختلفة وبضغطات متباينة.

MacBook Pro - آيستوك
MacBook Pro - آيستوك

وتم تسجيل الأصوات عبر مكالمة "زووم"، وعلى هاتف ذكي يقع على مسافة قصيرة من لوحة المفاتيح، ووصلت الدقة في الأصوات المسجلة على الهاتف نسبة 95 في المئة، بينما تلك المسجلة عبر "زووم" 93%.

وفي حين أنه ليس واضحا كيفية تم تحديد هوية المفاتيح، قال جوشوا هاريسون، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة دورهام، إن الأمر ربما يعتمد على قرب كل مفتاح من حافة لوحة المفاتيح.

بدوره، قال الدكتور إحسان توريني، المؤلف المشارك للدراسة، إنه مع تزايد انتشار الأجهزة الذكية المزودة بالميكروفونات داخل المنازل، تؤكد هجمات القرصنة من هذا النوع أهمية إجراء مناقشات عامة بشأن الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التحذير بعدما ابتكر باحثون في بريطانيا نموذج تعلم عميق يمكنه معرفة البيانات التي يدخلها المستخدمون في حواسيبهم، وذلك من خلال رصد أصوات الكتابة على لوحة المفاتيح، وبدقة تصل إلى 95%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
علاج لنزلات البرد يهدد حياة العراقيين.. كيف وصل إلى إقليم كردستان؟ علاج لنزلات البرد يهدد حياة العراقيين.. كيف وصل إلى إقليم كردستان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط