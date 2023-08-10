تركه أكثر من نصف مستخدميه.. خصائص جديدة لتطبيق "ثريدز"
تخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون 5 أيام من إطلاقه الشهر الماضي ثم بدأ التراجع
وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة، مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستغرام.
وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب، حيث تخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو/ تموز.
وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو/تموز استمعت رويترز لتسجيل صوتي له، إن ميتا تنظر في إضافة مزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستغرام".
وقال زوكربيرغ في منشور، أمس الأربعاء، إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.
وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.
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