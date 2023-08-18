خطوة جديدة تجعلها أشبه بإكس.. ثردز تضيف ميزتين

في خطوة جديدة تجعلها أشبه بإكس (تويتر سابقاً)، بعد أن أُطلقت أصلاً لسحب البساط من تحتها، أضافت Threads ميزتين جديدتين تركزان في المنشورات المعاد نشرها.

وأعلن رئيس خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، التابعة لشركة ميتا والتي تقوم عليها المنصة الجديدة، آدم موسيري، الميزة في منشور له عبر "ثردز" الخميس، وفق "البوابة العربية للأخبار التقنية".

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علامة تبويب جديدة

كما مضى موسيري قائلاً إن "هناك تحديثين صغيرين لثردز يجدر بنا ذكرهما: نحن نطرح علامة تبويب جديدة للمنشورات المعاد نشرها في ملفك الشخصي حتى تتمكن من رؤية كل منشورات (ثردز) التي أعدت نشرها في مكان واحد".

كذلك أردف أن منصة التواصل الاجتماعي، التي أُطلقت لعموم المستخدمين مطلع يوليو الفائت، أضافت أيضاً المنشورات المعاد نشرها في تبويب (مُتابَعون)، مشدداً على أن هذه الميزة جاءت بناء على طلب المستخدمين.

نجاح هائل

تأتي الميزتان الخاصتان بالمنشورات المعاد نشرها بعد أن أتاحت ثردز في وقت سابق من أغسطس الحالي إمكانية مشاركة منشور في الرسائل المباشرة في إنستغرام، وطريقة جديدة لإضافة نص مخصص إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تُضمَّن في المنشورات، بالإضافة إلى زر جديد للإشارة بسهولة إلى حساب شخص ما في منشورات ثردز.

يذكر أن منصة ثردز تمكنت من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستغرام وميتا. فبعد 5 أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك.

مع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث Sensor Tower وSimilarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع بالنمو والتفاعل في الأسبوع التالي.

ونهاية يوليو الفائت قال مارك زوكربيرج للموظفين إن المسؤولين في الشركة يركزون بشدة في زيادة الاحتفاظ بمستخدمي ثردز، بعد أن فقدت المنصة أكثر من نصف مستخدميها في الأسابيع التي أعقبت إطلاقها الذي أحدث ضجة كبيرة.