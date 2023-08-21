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FILE PHOTO: Meta's Threads app logo is seen in this illustration taken July 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
(تعبيرية)

ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من ثردز قريباً

يمكن حالياً استخدام ثردز على الأجهزة المحمولة فقط من خلال التطبيق المجاني الذي يمكن تنزيله من متجر آب ستور أو غوغل بلاي

دبي – البوابة العربية للأخبار التقنية
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تخطط شركة ميتا لإطلاق نسخة ويب من منصة التدوين المصغر ثردز Threads، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وذكر التقرير أن إطلاق نسخة الويب سيتم خلال وقت قريب، ومع ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن خطط الإطلاق ليست نهائية وقد تتغير.

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وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد صرّح في وقتٍ سابق من الشهر الجاري بأن الشركة تعمل على إتاحة نسخة الويب من ثردز إضافةً إلى تحسين خاصية البحث داخل المنصة. وقد وعد زوكربيرغ آنذاك بتوفرها خلال أسابيع قليلة.

من جهته قال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في منشور له الأسبوع الماضي إن ميتا تختبر إصداراً أولياً من نسخة الويب لثردز، مشدداً على أنها ما زالت "تحتاج إلى بعض العمل" قبل الإطلاق الواسع لها.

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وكانت شركة ميتا قد أطلقت ثردز مطلع شهر يوليو الماضي كمنصة مشتقة من إنستغرام لمنافسة منصة إكس، تويتر سابقاً، على خلفية سخط قطاع عريض من مستخدميها من سياسات إيلون ماسك، مالك إكس الحالي.

وشهدت ثردز إقبالاً واسعاً من المستخدمين خلال الأيام الأولى لإطلاقها، إذ تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع عدد المستخدمين النشطين ويقل التفاعل بشكل حاد لاحقاً.

ويمكن استخدام ثردز حالياً على الأجهزة المحمولة فقط من خلال التطبيق المجاني الذي يمكن تنزيله من متجر آب ستور أو غوغل بلاي.

من الجدير بالذكر أن نسخة الويب من المنصة سوف تعمل عبر متصفح الإنترنت، وبذلك سيكون الوصول إلى الحسابات في المنصة متاحاً عبر أجهزة الحاسوب المختلفة.

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