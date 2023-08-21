ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من ثردز قريباً
يمكن حالياً استخدام ثردز على الأجهزة المحمولة فقط من خلال التطبيق المجاني الذي يمكن تنزيله من متجر آب ستور أو غوغل بلاي
تخطط شركة ميتا لإطلاق نسخة ويب من منصة التدوين المصغر ثردز Threads، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وذكر التقرير أن إطلاق نسخة الويب سيتم خلال وقت قريب، ومع ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن خطط الإطلاق ليست نهائية وقد تتغير.
وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد صرّح في وقتٍ سابق من الشهر الجاري بأن الشركة تعمل على إتاحة نسخة الويب من ثردز إضافةً إلى تحسين خاصية البحث داخل المنصة. وقد وعد زوكربيرغ آنذاك بتوفرها خلال أسابيع قليلة.
من جهته قال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في منشور له الأسبوع الماضي إن ميتا تختبر إصداراً أولياً من نسخة الويب لثردز، مشدداً على أنها ما زالت "تحتاج إلى بعض العمل" قبل الإطلاق الواسع لها.
وكانت شركة ميتا قد أطلقت ثردز مطلع شهر يوليو الماضي كمنصة مشتقة من إنستغرام لمنافسة منصة إكس، تويتر سابقاً، على خلفية سخط قطاع عريض من مستخدميها من سياسات إيلون ماسك، مالك إكس الحالي.
وشهدت ثردز إقبالاً واسعاً من المستخدمين خلال الأيام الأولى لإطلاقها، إذ تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع عدد المستخدمين النشطين ويقل التفاعل بشكل حاد لاحقاً.
ويمكن استخدام ثردز حالياً على الأجهزة المحمولة فقط من خلال التطبيق المجاني الذي يمكن تنزيله من متجر آب ستور أو غوغل بلاي.
من الجدير بالذكر أن نسخة الويب من المنصة سوف تعمل عبر متصفح الإنترنت، وبذلك سيكون الوصول إلى الحسابات في المنصة متاحاً عبر أجهزة الحاسوب المختلفة.
-
رئيس حزب الأمة القومي السوداني لقادة الجيش والدعم السريع: لا منتصر في الحربرئيس حزب الأمة القومي السوداني لقادة الجيش والدعم السريع: الموت والدمار والوحشية والتشريد التي رسمتها هذه الحرب تتطلب تحكيم صوت العقل والحكمة والمنطق السودان
-
مشهد يأسر القلب.. أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاجتعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة سوشيال ميديا
-
الجزائر.. النيران تلتهم غابات وسط وشرق البلاد وجهود الإخماد متواصلةعشرات الحرائق اندلعت منذ بداية الصيف الجاري كان أعنفها التي ضربت شمال شرقي البلاد وتسببت في مقتل 34 شخصا بينهم 10 جنود المغرب العربي