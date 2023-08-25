مايكروسوفت: هجوم إلكتروني على تايوان من قراصنة صينيين

قامت مجموعة من القراصنة، يطلق عليها اسم "فلاكس تايفون" وتتخذ من الصين مقراً لها، بهجوم إلكتروني على عشرات الوكالات الحكومية والمصانع الرئيسية في تايوان لأغراض التجسس، بحسب ما أفادت شركة "مايكروسوفت" للمعلوماتية والبرمجيات.

وقالت "مايكروسوفت" إن مجموعة "فلاكس تايفون" تنشط منذ منتصف العام 2021 و"قد استهدفت وكالات حكومية وتعليمية ومصانع استراتيجية بالإضافة إلى منظمات لتكنولوجيا المعلومات في تايوان"، مؤكّدة أن "مقرّها الصين".

مادة اعلانية

وتتهم تايبيه بكين بالتجسس عليها بواسطة الهجمات السيبيرانية على الشبكات الحكومية. وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً من أراضيها وتصر على وجوب استعادتها.

وتشير العمليات التي سجّلتها "مايكروسوفت" إلى نيّة لدى القراصنة "بالتجسّس والحفاظ على إمكانية الوصول إلى بيانات مجموعة واسعة من الشركات لأطول فترة ممكنة".

إنما، على الرّغم من ذلك، لم ترَ مايكروسوفت أن "فلاكس تايفون" تنتقل إلى مرحلة تنفيذ "الأهداف النهائية لحملة" التجسس.

ولفتت المجموعة الأميركية إلى "ضحايا" آخرين لمجموعة "فلاكس تايفون" ليس فقط في تايوان إنما في جنوب شرق آسيا أيضاً وأميركا الشمالية وإفريقيا.

وذكرت الشركة العملاقة في يوليو أن قراصنة يسعون للحصول على معلومات استخباراتية اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لبعض الوكالات الحكومية الأميركية، في حين نقلت صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بريد وزارة الخارجية كان من بين تلك التي تعرضت للاختراق.

ونسب ذاك الهجوم لمجموعة "ستورم- 0558" المتخصصة بـ"التجسس وسرقة البيانات".