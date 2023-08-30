منصة إكس تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين والأحزاب قبل الانتخابات الأميركية
منصة إكس: سنعزز فرقنا لمكافحة التلاعب بالمحتوى بعد السماح بالإعلانات السياسية
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قالت منصة إكس للتواصل المعروفة سابقا باسم تويتر إنها ستسمح اعتبارا من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وأكدت المنصة في منشور لها أنها ستعزز فرقها المختصة في مكافحة التلاعب بالمحتوى.
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وذكرت المنصة التي غيرت اسمها قبل أسابيع أنها ستنشئ مركزا عالميا مختصا في شفافية الإعلانات.
كما أوضحت أنها ستواصل حظر الإعلانات السياسية التي تنشر معلومات زائفة أو تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في أي عملية انتخابية.
وكان رئيس تويتر السابق جاك دورسي قد برر الحظر بالقول إن الوصول السياسي يجب اكتسابه وليس شراؤه. وتشير الآن منصة إكس إلى التزام الخدمة بحرية التعبير.
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