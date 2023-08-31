هل أنت من عشاق السفر؟.. هكذا تحجز أرخص رحلة طيران

هل أنت من عشاق السفر وزيارة بلدان كثيرة؟ أم أن عملك يتطلب منك البقاء في الطائرة؟

أياً كان حالك، ها هي تقنية محرك البحث العالمي الأشهر "غوغل"، قد اختصرت لك الحكاية بأداة بسيطة.

مادة اعلانية

مقارنة أسعار الرحلات

فقد تبيّن أنه عند زيارة "Google Flights"، سوف تجد ميزة جديدة للتحقق من جداول شركات الطيران، ومقارنة أسعار الرحلات الجوية.

واتضح أن الميزة الجديدة المُعلن عنها رسميا، عبارة عن إرشادات من "غوغل" بشأن أرخص فترة لحجز تذكرة لرحلة طيران.

كما تأكد أنها مُكمِّلة لتنبيهات تتبّع الأسعار، وخيار لضمان السعر الموجود بالفعل، فسواء كنت ترغب باتّباع حشود العطلات الشتويّة أو تجنّبها، يمكن لمحرك البحث العملاق توفير بعض المعلومات من هذا الجانب أيضًا.

بيانات موثوقة

كذلك تتيح المنصة للمستخدمين بالفعل معرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية للوجهة التي يتم البحث عنها منخفضة، أو عادية، أو مرتفعة مقارنةً بغيرها.

وتشمل أيضاً بيانات موثوقة للقدرة على معرفة الإطار الزمني الذي تكون فيه الأسعار في أدنى مستوياتها عادةً، حيث يمكن للمستخدمين بعد ذلك أن يقرّروا بشكلٍ أفضل ما إذا كانوا سيحجزون التذاكر الآن أم لاحقًا، وفقًا لما ذكره محرك "غوغل".

ويتم أيضاً إخطار الأشخاص الذين يقومون بتمكين ميزة تتبّع الأسعار بشكلٍ تلقائي في حال انخفضت أسعار الرحلات الجويّة "بشكلٍ ملحوظ".

يشار إلى أن الأداة كانت أفادت بأن أفضل وقت لحجز الرحلات الجوية لموسم العطلات هو أوائل أكتوبر/تشرين الأول.