الذكاء الاصطناعي يورط شركة أميركية عملاقة.. سخرية شديدة

بات الذكاء الاصطناعي الموضة الجديدة التي يدور الحديث حولها في كل المجالات، وأصبح بسرعة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية.
غير أنه يجب مراعاة المخاطر والعواقب المحتملة المرتبطة به.
فقد أوقفت شركة Gannett الأميركية العملاقة مؤقتاً استخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن تعرضت للسخرية الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع Business Insider.
أخطاء عدة
في التفاصيل كانت Gannett، التي تمتلك مئات الصحف المحلية في الولايات المتحدة، تقوم بتجربة أداة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في كتابة القصص الإخبارية عن النشاط الرياضي LedeAI.
إلا أن الأخيرة ارتكبت أخطاء عدة بالمقالات، بينها في The Columbus Dispatch.
وسرعان ما أشار القراء إلى أن العديد من هذه المقالات تفتقر للتفاصيل الأساسية ومكتوبة بشكل سيئ وكأن من كتبها ليس لديه معرفة فعلية بالرياضة.
يشار إلى أن الكثير من الصحف التابعة لـGannett نشرت قصصاً مماثلة كتبتها LedeAI في الفترة الأخيرة، بينها Des Moines Register، وArizona Republic، وFlorida Today، وMilwaukee Journal Sentinel.
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