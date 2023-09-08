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FILE - Apple iPhone 14 phones sit on display at an Apple Store at The Grove in Los Angeles, Sept. 16, 2022. Apple released a significant security update for iPhones and iPads Thursday, Sept. 7, 2023, to patch newly discovered security vulnerabilities in the devices’ system software. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
(تعبيرية)
أبل

شركة آبل تصدر تحديثاً أمنياً مهماً لأجهزة آيفون وآيباد

أوصى معهد "سيتيزن لاب" بجامعة تورنتو بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور"

العربية.نت
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أصدرت شركة آبل تحديثاً أمنياً مهماً لأجهزة آيفون وآيباد، أمس الخميس، بهدف تصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة حديثاً في نظام تشغيل هذه الأجهزة.

المشكلة اكتشفها باحثون في "سيتيزن لاب" بجامعة تورنتو، والذين قالوا إن الخلل البرمجي تم "استغلاله بقوة" من قبل برنامج التجسس التجاري "بيغاسوس" الذي طورته وتبيعه شركة "إن. إس. أو. غروب" الإسرائيلية.

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وأوصى معهد "سيتيزن لاب" بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور".

ولتثبيت التحديث، افتح الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، ثم حدد "عام" متبوعاً بـ"تحديث البرنامج". من المفترض أن ترى تحديث برنامج "آي. أو. إس" رقم الإصدار 16.6.1 هناك، عندها انقر لبدء التثبيت.

إذا لم تر التحديث، فارجع إلى الصفحة العامة، ثم انقر فوق "حول" للتحقق من رقم إصدار "آي. أو. إس" الخاص بك. إذا كان 16.6.1، فهذا يعني أن التحديث مثبت لديك بالفعل. إذا كان هاتفك لا يزال يستخدم الإصدار 16.6 أو إصدارا أقدم، فكرر الخطوات المذكورة أعلاه.

إذا كنت لا تزال لا ترى التحديث، فحاول إعادة تشغيل هاتفك. إذا لم يظهر التحديث، فتحقق مرة أخرى من اتصالك بالإنترنت ثم انتظر قليلاً قبل المحاولة مرة أخرى.

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