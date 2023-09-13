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(تعبيرية)

تقرير: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

رغم الزيادة في الأشخاص المتصلين بالشبكة العالمية.. ما زال 2.6 مليار شخص محرومين من الإنترنت

العربية.نت
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ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الإنترنت على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وزاد المتصلون بالإنترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه في العام الماضي الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5.4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حالياً.

ومع ذلك، ما زال 2.6 مليار شخص آخرون محرومين من الانترنت.

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وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان: "يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.. لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان".

وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة "لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030".

تقع أكثر المناطق التي تحتاج لزيادة اتصالها بالإنترنت في البلدان المنخفضة الدخل. وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن النمو المزدوج الرقم في الاتصال الذي لوحظ في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان قصير الأجل.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير الثلاثاء إن "الاتجاهات الحالية ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030".

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