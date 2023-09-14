توسعت إلى 150 دولة.. تعرف على قنوات واتساب الجديدة

أعلن تطبيق الرسائل الفورية "واتساب" عن إطلاق خاصية إنشاء القنوات الجديدة، وهي أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه، هذا يعني أن المشرف على القناة هو الوحيد الذي يمكنه إرسال الرسائل، بينما يتلقى المستخدمون الرسائل فقط.

وجاء في بيان على مدونة التطبيق أنه سيجري إطلاق خاصية القنوات في أكثر من 150 دولة حتى يتمكن مستخدمو التطبيق من تلقي التحديثات حول ما يهمهم بشكل يحافظ على الخصوصية.

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كما قال مطورو "واتساب" أيضا إنه كجزء من التحديث، سيتمكن المستخدمون من وضع ردود فعل على تسجيلات القناة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر كتالوج محسن مع مرشِح أوتوماتيكي بناء على بلد المستخدم، وسيكون من الممكن أيضا إعادة توجيه رسائل القناة إلى الدردشات والمجموعات، كما سيتمكن المسؤولون عنها من تعديل محتوى القناة في غضون 30 يوما بعد النشر.

لن يظهر رقم هاتفك

وقالت شركة ميتا مالكة "واتساب" في بيان لها: إنها تتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة، ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين، وبصفتك مشرفًا في القناة، لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصي للمتابعين، وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم هاتفك للمشرف أو للمتابعين الآخرين. أنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة".

كذلك، ستوفر واتساب للمشرفين القدرة على اختيار مَن يمكنه متابعة قنواتهم وتحديد قابلية اكتشاف تلك القنوات في الدليل، ولأن هدف القنوات يتمثل في الوصول إلى جمهور واسع، لا تكون القنوات مشفرة تمامًا بين الطرفين بشكل افتراضي.

أكبر قنوات واتساب

ووفقًا لأحدث البيانات، فإن أكبر 5 قنوات واتساب حاليًا هي:

قناة أخبار غوغل، التي لديها أكثر من 5 ملايين مشترك.

قناة أخبار فيسبوك، التي لديها أكثر من 4 ملايين مشترك.

قناة أخبار تويتر، التي لديها أكثر من 3 ملايين مشترك.

قناة أخبار يوتيوب، التي لديها أكثر من 2 مليون مشترك.

قناة أخبار تيك توك، التي لديها أكثر من 1 مليون مشترك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخاصية ستصبح متاحة خلال الأشهر المقبلة.