في اجتماع مغلق.. ماسك يحذر من خطورة الذكاء الاجتماعي على البشر

في اجتماع مغلق ضم كبار شخصيات قطاع التكنولوجيا في واشنطن مع أكثر من 60 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر.

وقال مالك موقع X (تويتر سابقاً)، إن الذكاء الاصطناعي له قدرة على تهديد البشرية، مضيفاً أن عواقب حدوث خطأ بسبب الذكاء الاصطناعي وخيمة، لذا يتعين ‏علينا أن نكون استباقيين بدلا من أن نكون ردة فعل، وفق ما نقلته صحيفة "ول ستريت جورنال".

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كما أيد ماسك فكرة إنشاء وكالة فيدرالية للإشراف على الذكاء الاصطناعي.

معالجة الجوع بالعالم

في المقابل، قال مؤسس شركة ميكروسوفت بيل غيتس إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في معالجة مشكلة الجوع في العالم، حسبما قال السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، الذي أدار الجلسة.

فيما، دافع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أمام الكونغرس الأميركي عن إتاحة بعض برامج الذكاء الاصطناعي للعامة، مبيناً أن شركة ميتا (مالكة فيسبوك) كانت تحاول بناء هذه التكنولوجيا بأمان قدر الإمكان.

كما قال مارك زوكربيرغ: "ينبغي أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي من أجل دعم الابتكار وتوفير الضمانات المطلوبة".

وأضاف: "من الأفضل أن تضع المعايير (استخدام الذكاء الاصطناعي) شركات أميركية يمكنها العمل مع حكومتنا لوضع هذه النماذج فيما يتعلق بالقضايا المهمة".

جدال

إلى ذلك، شهد الاجتماع مجادلات بين بعض المديرين التنفيذيين بشأن إضافة عدد كبير جدًا من حواجز السلامة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنها تخاطر بالريادة الأميركية في التكنولوجيا.

وأثارت طبيعة الجلسة المغلقة انتقادات من بعض الجهات، فقد تساءل السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ميزوري) عما إذا كان الاجتماع مصمما "لمنع أعضاء مجلس الشيوخ من طرح أسئلة صعبة لا يرغب الرؤساء التنفيذيون في الإجابة عليها".

وقال شومر، الذي نظم الاجتماع مع مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن هدف الاجتماع هو إجراء نقاش صريح.

تجمع تاريخي

وحضر الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء بحضور أعضاء من مجلس الشيوخ الذين يفكرون في سن تشريعات لتنظيم التكنولوجيا، الرؤساء التنفيذيون لعمالقة التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، ورئيس شركة غوغل ساندر بيتشاي.

كما حضر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميكروسوفت بيل غيتس والرئيس الحالي للشركة ساتيا ناديلا ومشرعون أميركيون.



لحظة وصول إيلون ماسك إلى الاجتماع بسيارة سوداء من نوع تسلا - رويترز إيلون ماسك

وغادر ماسك وزوكربيرغ بعد التحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ لبضع ساعات. ‏ولم يجب الرئيس التنفيذي لشركة ‏Meta‏ على أسئلة الصحفيين، لكن ماسك وصف ‏التجمع بأنه "تاريخي" عند مغادرته.

كما قال للصحفيين أثناء مغادرته إنه لا يعتقد أن الكونغرس مستعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه من المنطقي أيضًا أن يدرسوا القضية قبل كتابة التشريع.

هذا وتجنب معظم قادة التكنولوجيا الكاميرات المتمركزة في الخارج.

واجتماع الأربعاء هو الأول في سلسلة تهدف إلى تطوير تشريعات تتناول التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بحسب شومر.