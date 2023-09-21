دبي هاربر تستخدم أول روبوت من نوعه لجمع النفايات العائمة

أعلنت "دبي هاربر"، الواجهة البحرية الاستثنائية، استخدام روبوت (بيكسي درون) Pixie Drone لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة هامة تعزز التزامها بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة.

ويتميز هذا الروبوت العائم بقدرته على العمل في المياه العذبة والمالحة على حد سواء، وإمكانية تنظيف المساحات الصغيرة والمناطق الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

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وتبلغ الطاقة الاستيعابية لبيكسي درون نحو 160 لترًا من النفايات، ويمكنه العمل في وضع القيادة الذاتية لما يصل إلى 6 ساعات في المرة الواحدة، وهو مجهز بكاميرا فيديو وأجهزة استشعار من بُعد تعمل بتقنية الاستشعار الضوئي وتحديد المدى (ليدار) LiDAR، ويتميز بقدرته على فرز النفايات على اختلاف أشكالها، بما يشمل: النفايات العضوية والبلاستيكية والزجاج والمعادن والورق والقماش والمطاط وغيرها.

يعد (بيكسي درون) ابتكارًا تقنيًا فريدًا عالي الكفاءة، سيسهم في دعم جهود (دبي هاربر) في تنظيف المياه والشواطئ في دولة الإمارات العربية المتحدة من النفايات والأوساخ. إذ يعمل بتقنية التحكم من بُعد، ويقوم بجمع النفايات العائمة من خلال البحث عن الحطام الموجود على سطح المياه والتقاطه، ومن ثم وضعه في خزان تجميع واسع ليتخلص منه لاحقًا بوسائل أخرى أكثر مراعاة للبيئة.

طورت شركة (ذا سيريال كلينرز) The Searial Cleaners الفرنسية – الرائدة في مجال تطوير أفضل الحلول التقنية للمراسي والأرصفة البحرية والمنتجعات والمرافق العامة – روبوت (بيكسي درون)، وهو صغير الحجم نسبيًا بالمقارنة مع روبوتات التنظيف الأخرى، إذ يبلغ طوله حوالي 1.62 متر وعرضه 1.15 متر، مما يجعله عالي الكفاءة في تنظيف المساحات الصغيرة.

نبذة عن دبي هاربر:

(دبي هاربر) واجهة بحرية استثنائية، تجسد ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة.

وتتميز بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي، وتضم طيفًا واسعًا من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية التي تجعل منها الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفردًا في المنطقة.

تبعد (دبي هاربر) نحو 30 كيلومتر عن كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) ويسهل الوصول إليها من عدد من أشهر معالم دبي مثل: نخلة جميرا وبرج العرب وإكسبو 2020 دبي.

تحتضن (دبي هاربر) بعضًا من أبرز الوجهات في إمارة دبي مثل: "محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية"، وهي أول ميناء مصمم خصوصًا للرحلات السياحية البحرية على الإطلاق في المنطقة، و(مراسي دبي هاربر)، أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك يضم المشروع (إعمار بيتشفرونت)، وهو مجمع سكني يوفر لقاطنيه نمط حياة راقية على شاطئ البحر، و"سكاي دايف دبي"، الشركة العالمية المتخصصة في مغامرات القفز المظلي.