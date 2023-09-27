عملاق البحث غوغل يحتفل بيوم ميلاده الـ25.. هل تستطيع العيش بدونه؟
الرئيس التنفيذي للشركة: "غوغل" قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبابهم
يحتفل محرك البحث العملاق "غوغل" اليوم 27 سبتمبر بعيد ميلاده الخامس والعشرين، وذلك منذ تأسيسه في عام 1998 على يد لاري بيغ وسيرجي برين، هذا وقد أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، قال فيها إن "غوغل" قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات نفوذاً في العالم.
وأضاف بيشاي أن "غوغل" قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبابهم، بل بناء مستقبلهم، كما أشار إلى أن الشركة قد لعبت دوراً هاماً في تطوير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبلة.
واحتفالا بهذه المناسبة، خصصت "غوغل" صفحتها الرئيسية لوضع شعار متحرك احتفالي، كما أطلقت مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية للمستخدمين.
والآن عزيزي القارئ أجبنا عن بعض الأسئلة.. كيف غيرت "غوغل" حياتك؟ هل تعتقد أنها أثرت بحياتك وحياة المحيطين بك بالسلب أم بالإيجاب؟ وهل تستطيع العيش بدون "غوغل"؟
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