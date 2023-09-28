نظارات خارقة.. تبث مباشرة ما تراه على فيسبوك وإنستغرام

لم يعد هناك شيء مستحيل في عالم التكنولوجيا.

فمن ضمن مجموعة المنتجات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي طرحها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز ، عرض نظارات ذكية خارقة.

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فقد قدم زوكربيرج نظاراته هذه أمس، مؤكدا أنه يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك.

وقال متحدثا من فناء مركزي بحرم ميتا المترامي الأطراف في وادي السيليكون، إن جيلا جديدا من نظارات (راي بان) الذكية سيبدأ طرحه في 17 أكتوبر بسعر 299 دولارا.

تبث ما تراه!

كما أشار إلى أن تلك النظارات ستشتمل على مساعد جديد من ميتا يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيكون قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور.

ووصف زوكربيرج تلك المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، وشدد على أن من ضمن ما قدمته ميتا هو الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أو المجاني الذي يمكن دمجه في الروتين اليومي.

إلى ذلك، عرضت خلال المؤتمر، سماعة الواقع الافتراضي (ميتا كويست) التي تعد الأكثر رواجا في مجال الواقع الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من أبل.

يذكر أن مؤتمر (ميتا كونكت)، هو أكبر حدث لشركة التواصل الاجتماعي هذا العام، علاوة على كونه أول مؤتمر ينعقد بالحضور الشخصي منذ بداية جائحة كوفيد