أبل تنفي.. لا علاقة لتصميم التيتانيوم بالحرارة الزائدة في آيفون 15 برو
تقارير سابقة قد توقعت أن يكون معالج A17 برو أو التصميم الجديد هما سبب مشكلة الحرارة
أكدت أبل أن مشكلة الحرارة الزائدة التي يواجهها مالكو هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس لا علاقة لها بالتصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم.
وقالت الشركة إن التصميم الجديد الذي يضم الإطار المصنوع من التيتانيوم مع البنية المصنوعة من الألمنيوم يوفران تبديدًا أفضل للحرارة، مقارنةً بإصدارات برو السابقة ذات الإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وأضافت الشركة في تصريحات لموقع "MacRumors" التقني، أنها ستصدر تحديثًا جديدًا لنظام iOS 17 في تلك الهواتف لمعالجة المشكلة، مشيرةً إلى أن التحديث القادم لن يقلل أداء معالج A17 برو، أو يؤثر سلبًا في الأداء على المدى الطويل.
وأكدت أبل لموقع "MacRumors" ما ذكرته أيضًا لمجلة فوربس بشأن تسبب بعض التطبيقات الخارجية في مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو الجديدة، ومنها تطبيقات أوبر وإنستغرام.
وتأتي تصريحات أبل ردًا على تقارير سابقة قد توقعت أن يكون معالج A17 برو أو التصميم الجديد هما سبب مشكلة الحرارة.
ومن الجدير بالذكر أن شكاوى ارتفاع الحرارة اقتصرت على إصدارات برو من هواتف آيفون 15، أما الإصدارات العادية فلم تُرصد شكاوى مماثلة بشأنها.
واستنادًا إلى تصريحات أبل الرسمية الأخيرة، من المفترض أن تُحل المشكلة خلال أيام بتحديث للنظام وبعض التطبيقات المثبتة عليه خلال وقتٍ قريب.
وكان بعض المستخدمين قد اشتكوا من مشاكل في نقل البيانات من هواتفهم القديمة إلى هواتف آيفون 15 الجديدة، إلا أن أبل حلت المشكلة بإطلاق تحديث iOS 17.0.2 قبل أيام.
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