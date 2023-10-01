"آبل" تتعهد إصلاح مشكلة "آيفون 15".. وتلوم إنستغرام

تلقي شركة "آبل" باللوم على مشكلة برمجية ومشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل "أوبر" و"إنستغرام" في التسبب في ارتفاع حرارة طرازات "آيفون 15" التي تم إصدارها مؤخرا وإثارة شكاوى حول أنها تصبح ساخنة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، أمس السبت، إنها تعمل على تحديث لنظام "آي أو إس 17" الذي يعمل على تشغيل تشكيلة برامج "آيفون 15" لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

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وفي بيان قصير لم تحدد الشركة جدولا زمنيا لإصلاح برمجياتها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

تنسق مع إنستغرام

كما أوضحت الشركة أنها تعمل أيضا مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، مضيفة أن "إنستغرام" قام بتعديل تطبيقه لأجهزة "آي فون" هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب أي بيانات واضحة أو رسمية ومع تكتم أبل، يصعب التكهن بحجم المشكلة أو أسبابها حتى الآن.

