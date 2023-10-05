اختراق حساب "تليغرام" الخاص بالرئيس الإسرائيلي
تمت استعادة حساب إسحاق هرتسوغ "بسرعة كبيرة" وبدون فقدان معلومات حساسة
تعرض حساب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على تطبيق المراسلة المشفرة "تليغرام" للاختراق، وفق ما أعلن متحدث باسمه، وذلك قبل أن تتم استعادته "بسرعة كبيرة" وبدون فقدان معلومات حساسة.
وقال المتحدث باسم هرتسوغ: "نعتقد أن الهجوم ذو طبيعة جنائية"، في إشارة إلى استبعاد القرصنة الأمنية المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي أو تلك التي تقودها قوة خارجية.
وأضاف المتحدث أنه وفقاً للفحص الأولي، فإنه لا يوجد "قلق" بشأن احتمال تسرب معلومات من حساب الرئيس.
وأوكل التحقيق في الحادثة إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" أو "شاباك".
ولطالما اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلف عدة محاولات فاشلة لاختراق مواقع إلكترونية لعدد من المؤسسات العامة الإسرائيلية، في حوادث وقعت في السنوات الأخيرة.
ويستخدم تطبيق المراسلة المشفرة "تليغرام" على نطاق واسع في إسرائيل إلى جانب منافسه "واتساب" من قبل المؤسسات العامة والخاصة على السواء.
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