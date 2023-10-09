ماسك يدخل خط الأزمة: هدف إيران القضاء على إسرائيل

على الرغم من دخول العملية يومها الثالث، إلا أن العالم لا يزال تحت وقع التصعيد الأخير بين الفلسطينيين وإسرائيل.

"القضاء على إسرائيل"

فقد دخل الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك خط الأزمة، وربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

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ورأى صاحب "تيسلا"، أن الموقف الرسمي للمرشد الأعلى علي خامنئي واضح، ويكمن بأن القضاء على إسرائيل هو الهدف الفعلي، وفق تعبيره.

كما أضاف في تغريدة عبر حسابه في إكس (تويتر سابقا) الأحد، أن هذا هو الهدف الحقيقي، مشددا على أن خامنئي لن يدعم الفلسطينيين أبداً.

وزعم أن ما يجري هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام، تتمثل بتأجيج نيران الكراهية الذي لا يجدي نفعاً.

ورأى أنه لربما حان الوقت للتفكير في شيء آخر، بحسب تعبيره.

أتت هذه التغردات بعدما كشف تقرير أميركي عن دور إيراني في عملية "طوفان الأقصى".

Khamenei’s official position is clear that the eradication of Israel is the actual goal, not just supporting Palestinians.



That will not happen. All that actually happens, decade after decade, is a never-ending cycle of violence and vengeance.



Stoking the fires of hatred isn’t… https://t.co/ffNuY9AgAC — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2023

قد تبين أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس يوم السبت على إسرائيل، وأعطوا الضوء الأخضر للعملية في اجتماع عقد في بيروت يوم الاثنين الماضي، وفقًا لأعضاء كبار في حماس وحزب الله اللبناني، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال هؤلاء الأشخاص إن ضباط الحرس الثوري الإيراني عملوا مع حماس منذ أغسطس/آب الماضي لتخطيط التوغلات الجوية والبرية والبحرية ، وهو الخرق الأكثر أهمية لحدود إسرائيل منذ عام 1973.

وكشفوا أنه تم تنقيح تفاصيل العملية خلال عدة اجتماعات في بيروت حضرها ضباط الحرس الثوري الإيراني وممثلو أربع جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك حماس، التي تسيطر على السلطة في غزة، وحزب الله في لبنان.

في حين أعلن مسؤول أميركي عن الاجتماعات، بأنه ليس لدى بلاده أي معلومات في الوقت الحالي لتأكيد هذه الرواية.

إعلان رسمي للدخول بالحرب

يشار إلى أن العملية ما زالت تصدم إسرائيل، ما دفع الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإعلان "الدخول رسمياً في حالة الحرب".

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر السبت إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.