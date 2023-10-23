تقنية خارقة على الموبايل لا نستخدمها.. تعرف إليها

تعد ميزة الذكاء الاصطناعي في لوحة المفاتيح على الهواتف أو غيرها، والتي تسمى أحياناً الكتابة بالتمرير أو التمرير السريع للكتابة (glide typing or swipe to type) ربما أفضل تقنية لا يتم استخدامها.

وتعمل هذه التقنية عبر تحريك الإصبع نحو كل حرف من الكلمة دون رفعه عن لوحة المفاتيح، فيما يحسب الذكاء الاصطناعي احتمالية الكلمة التي يحاول الشخص كتابتها ويدرجها في النص.

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لكن ربما أن هذه الميزة ليست مثالية وتتطلب طريقة الكتابة هذه بعض التدريب، لكنها تجعلك تكتب بشكل أسرع مع أقل عدد من الأخطاء المطبعية مقارنةً بالنقر على الحروف على الشاشة، بحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست".

وتُعد الكتابة بالتمرير خياراً قياسياً للوحة المفاتيح على أجهزة iPhone وهواتف Samsung Galaxy وبعض هواتف Android الأخرى.

في الأثناء وحتى لو لم تكن الكتابة بالتمرير مناسبة لك، فإنها توضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مضطراً إلى اختراع كلمات من العدم ليكون مفيداً.

فقد أثبتت ميزات الذكاء الاصطناعي العادية، مثل التصحيح التلقائي وتوصيات Netflix وعمليات البحث على الويب، قيمتها على عكس العديد من روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

كيف تعمل الكتابة بالتمرير؟

وتعمل هذه الميزة عبر لوحة مفاتيح Gboard من Google وذلك في أجهزة iPhone وهواتف Galaxy ولوحات المفاتيح الأخرى التي يمكنك تنزيلها.

ويوجد على هاتفك نظام ذكاء اصطناعي "يتعلم" كيفية التعرف على الأنماط والتنبؤ بالنتائج. إذ أن هناك ثلاثة أدلة لتخمين ما تكتبه بالتمرير.

ونها الإحداثيات المكانية، إذ يفحص الذكاء الاصطناعي مدى قرب إصبعك من الحروف أثناء التمرير عبر الشاشة، ويقوم بتصنيف احتمالية الكلمة التي اخترتها.

وعندما ترفع إصبعك عن الشاشة، ستقوم لوحة المفاتيح بإدراج كلمة محتملة. وقد ترى أيضاً كلمات بديلة أخرى لاختيارها، على غرار اقتراحات التصحيح التلقائي.

كيف ومتى؟

ويمكنك استخدام ميزة الكتابة بالتمرير في أي مكان تكتب فيه النص، مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وأحياناً لصياغة الرسائل الإخبارية.

والكتابة بالتمرير هي ميزة تلقائية في لوحة المفاتيح المدمجة لأجهزة iPhone وهواتف Samsung Galaxy.

طريقة تفعيلها

كذلك يجب أن تكون قادراً على الكتابة بالتمرير الآن على جهاز iPhone الخاص بك. إذا لم يعمل الأمر، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ← عام ← لوحة المفاتيح ← قم بتشغيل الزر "Slide to Type". (سترى لوناً أخضر عند تشغيل الزر.)

وقد تحتاج إلى تعديل الإعدادات على هاتف Galaxy للبدء في الكتابة بالتمرير.

وتعد لوحة Gboard من Google المزودة بميزة الكتابة بالتمرير هي لوحة المفاتيح القياسية لبعض هواتف Android أو يمكنك تنزيلها بشكل منفصل لهواتف iPhone وAndroid.

كما تعد الكتابة بالتمرير أيضاً ميزة في بعض تطبيقات لوحة المفاتيح الأخرى، بما في ذلك تطبيق Microsoft SwiftKey الذي يمكنك تثبيته على هواتف Android وiPhone.