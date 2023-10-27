من هذه الأرقام.. إسرائيل تحذر مواطنيها من مكالمات واتساب

حذرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من الرد على مكالمات واتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج.

وقالت إن هذه المكالمات قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهواتف، في ظل الحرب المستعرة بقطاع غزة، وفق ما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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"ضبط إعدادات الخصوصية"

كما أوصت مستخدمي "واتساب" ضبط إعدادات الخصوصية، لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

"إبلاغ ميتا"

فيما أفاد الموقع بأن "مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي، الجمعة"، مشيرة إلى أنها أبلغت شركة "ميتا" مالكة "واتساب" عن المشكلة.

هجمات سيبرانية

وبعد 4 أيام من اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، أدت هجمات إلكترونية إلى إيقاف تشغيل مواقع إخبارية وتطبيقات لخدمات الطوارئ، ما أثار الخوف والارتباك في إسرائيل، وفق ما أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" حينها.

ففي 11 أكتوبر، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن موقعها الإلكتروني تعطل بسبب "سلسلة من الهجمات الإلكترونية"، والتي أعلنت مجموعة "أنونيماس سودان" مسؤوليتها عنه عبر حسابها بتطبيق تليغرام.