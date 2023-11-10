مقاطعك المفضلة ستصبح أطول.. تغييرات جديدة من تيك توك

أحدث تطبيق تيك توك ثورة في في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم نسخه من قبل المنافسين مثل "يوتيوب شورتس"، و"إنستغرام ريلز".

ويبدو أن تيك توك سيبقى المفضل لدى الكثير من المستخدمين بسبب التغييرات الجديدة التي ستكافئ محتوى معيناً بشكل مختلف على النظام الأساسي.

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فقد أدخلت المنصة تغييرات جديدة حيث يمكن لجميع المبدعين المسجلين حالياً في صندوق منشئي المحتوى الترقية إلى برنامج الإبداع الذي يركز على المحتوى الأطول.

لكن لماذا يزداد طول مدة الفيديو المفضل لديك في تيك توك؟ وما هي التغييرات التي أدخلتها المنصة؟

إزالة صندوق منشئ المحتوى

والسبب وراء زيادة طول المقاطع تدريجياً هو إزالة صندوق منشئ المحتوى (creator fund) اعتباراً من يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وسيتم استبدال صندوق المبدعين بالنسخة التجريبية ببرنامج الإبداع، والتي يقول مديرو التطبيق إنها ستمنح المبدعين فرصة أفضل لكسب دخل أعلى من إنشاء مقاطع الفيديو.

مع ذلك، لن ينطبق هذا إلا على المقطاع التي تزيد مدتها عن دقيقة واحدة.

وسيسمح الإصدار التجريبي من برنامج الإبداع للمبدعين بكسب ما يصل إلى 20 ضعف المبلغ الذي قدمه صندوق المبدعين سابقاً.

وبالنسبة لأي شخص يعتقد أنه سيكون قادراً على جني مبلغ كبير من المال على الفور إذا قام بتحميل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، فهذا ليس هو الحال.

شروط الاستخدام

إذ سيكون الإصدار التجريبي من برنامج تيك توك للإبداع مفتوحاً فقط للمستخدمين الذين لديهم حساب في الولايات المتحدة، ويبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر.

كذلك يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع، بالإضافة إلى 100000 مشاهدة فيديو على الأقل في آخر 30 يوماً.

وللانضمام إلى الإصدار التجريبي من برنامج الإبداع إذا كنت بالفعل جزءاً من صندوق المبدعين، افتح تطبيق تيك توك وانقر فوق الملف الشخصي.

ثم اضغط على زر القائمة (☰)، ثم الإعدادات. اضغط على أدوات منشئ المحتوى ثم صندوق منشئ المحتوى. اضغط على "التبديل" في أسفل الصفحة.