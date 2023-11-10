ناصر إسرائيل على فلسطين.. هاكرز يعاقبون "تشات جي بي تي"

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني، تعرض برنامج "تشات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه آي"، لاختراق بسبب ما قيل إنه تحيزه لإسرائيل ضد فلسطين، وفق إعلان المخترقين.

انقطاعات متكررة

فقد شهد البرنامج الأشهر انقطاعات متكررة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وأعلنت مجموعة من المخترقين تسمي نفسها "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن هجوم أصاب منصة الدردشة الشهيرة.

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إلا أن شركة "أوبن إيه آي" أكدت تعرض التطبيق إلى هجوم "حجب الخدمة الموزعة" فقط.

أتى هذا الإعلان بعدما فسر الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، توقف تشات جي بي تي في البداية بالإقبال على استخدام المزايا الجديدة التي كشفت عنها الشركة خلال مؤتمر المطورين الأول الذي عقدته الشركة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة.

وأفادت الشركة في بيان أن الانقطاعات المستمرة هي نتيجة "نمط حركة غير طبيعي" يشبه "هجمات دي دوس" السيبرانية.

"تشات جي بي تي" يفقد جاذبيته

إلى أن كشفت مجموعة من المخترقين تسمي نفسها "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن الهجوم، لتحيز الشركة إلى إسرائيل ضد فلسطين" وفق تعبيرها.

11 ألف ضحية

وكانت الحرب تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعدما نفذ مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 241، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وقصفا عنيفا على القطاع المحاصر، ما أسفر عن مقتل حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.