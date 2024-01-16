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الروبوت أوبتمس يطوي قميصاً
تسلا

فيديو.. روبوت "إيلون ماسك" يطوي الملابس

أظهر فيديو نشره الملياردير قدرة الروبوت "أوبتمس" على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة

العربية.نت
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نشر الملياردير إيلون ماسك، مساء الاثنين، فيديو على حسابه في موقع إكس، يظهر أحدث روبوتات شركته "تسلا" وهو يقوم بمهمة غير متوقعة... حيث إنه كان يطوي قميصاً!

وقد تبدو المهام المنزلية هذه آخر ما يثير اهتمام شركة "تسلا" التي تصنع سيارات كهربائية، وإيلون ماسك رائد الأعمال الذي يستثمر بمجالات كمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء.. إلا أن الملياردير لا ينفك يدهش العالم باهتماماته المتنوعة والمفاجئة.

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وأظهر الفيديو قدرة الروبوت "أوبتمس" على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة.

يذكر أن "أوبتمس" هو نموذج أولي للروبوتات التي تقوم شركة "تسلا" بتطويرها. ويهدف "أوبتمس" إلى مواكبة سمات البشر، والقيام بالمهام المملة التي لا يرغب البشر في القيام بها، ككي وطي الملابس والذهاب لشراء الاحتياجات من السوبر ماركت.

ومن المفترض بعد التطوير أن يملك هذا الروبوت في نسخته الجديدة بعض القدرات "الجسدية"، مثل إمكانية تحريك جميع أصابعه بصورة كاملة، وتحريك إصبع الإبهام، ليتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.

وكانت "تسلا" قد عرضت من قبل مقاطع فيديو للروبوت أثناء أدائه بعض المهام البسيطة، مثل حمل الصناديق وري النباتات.

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