يوتيوبر التحق بـ"إكس" يحقق أرباحا خيالية.. 263 ألف دولار بأسبوع

أعلن صانع المحتوى المعروف باسم "مستر بيست" MrBeast أنه كسب 263 ألف دولار (ما يعادل ريال سعود) من مقطع فيديو واحد نشره في منصة إكس (تويتر سابقاً)، وذلك بعدما تخطت مشاهداته الـ156 مليون.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲



But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

وهذا أول مقطع فيديو ينشره اليوتيوبر، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، على منصة "إكس"، قد نشره في 16 يناير الحالي. وأكد "ميستر بيست" أنه يشعر بالذهول من حجم الأرباح التي جناها في أسبوع واحد.

وكان "مستر بيست"، وهو أحد أكثر الشخصيات متابعة على يوتيوب، قد رفض في وقت سابق طلب إيلون ماسك بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به على منصة إكس، قبل أن يغيّر رأيه.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!



I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht — MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024

ويتطلع إيلون ماسك إلى جعل منصة إكس "تطبيق كل شيء"، على غرار تطبيق WeChat الصيني، الذي يجمع بين المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الفيديو الطويل ومؤتمرات الفيديو، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

من جهته يمتلك "مستر بيست"، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ملايين المتابعين على يوتيوب، وتحقق فيديوهاته مئات الملايين من المشاهدات.

وفي 2022، قدرت مجلة فوربس أن أرباح "مستر بيست" عبريوتيوب تصل لنحو 54 مليون دولار في العام، وهي تأتي من عائدات الإعلانات وصفقات الرعاية.

ولا يقتصر نشاط "ميستر بيست" على صناعة مقاطع الفيديو، فهو يمتلك سلسلة مطاعم للوجبات السريعة باسم MrBeast Burger.