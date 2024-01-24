اتركوا الهواتف حان وقت الاستراحة.. 10 دقائق فقط من إنستغرام

في وقت تحاول فيه شركة "ميتا" تشجيع مستخدمي "إنستغرام" الأصغر سنًّا على ترك هواتفهم جانبا بهدف الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل، وجدت الشركة حلاً.

"حان وقت الاستراحة"

فقد أعلنت الشركة أنها اتخذت إجراء جديدا لحماية مستخدميها من الأطفال المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، حيث أطلقت دفعة تحذيرات ليلية جديدة على شكل تنبيهات بعد مرور أكثر من 10 دقائق على قضائهم الوقت بالتمرير عبر أقسام "إنستغرام"، مثل Reels، أو أقسام الرسائل المباشرة في وقت متأخر من الليل.

وبذلك، يمكن للمستخدمين المراهقين أن يتوقعوا رؤية التنبيهات الليلية بعد الساعة 10 مساءً، حيث ستظهر لقطة شاشة سوداء تسأل "هل حان الوقت للاستراحة؟ لقد تأخر الوقت.. فكر في إغلاق إنستغرام طوال الليل".

كما لا يمكن للمراهقين تعطيل هذه الميزة، إلا أنه يمكنهم ببساطة تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق حتى الساعات الأولى من الصباح.

سلسلة رقابة

يشار إلى أن "التنبيهات الليلية" التي تقدمها شركة "ميتا"، تعدّ الأحدث في سلسلة ميزات الرقابة التي تم تقديمها مؤخراً، والتي تهدف على وجه التحديد إلى معالجة الانتقادات الطويلة الأمد المتعلقة بالتأثيرات النفسية الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين، وخاصة الأصغر سنًّا.

وكانت "ميتا" أنشأت مجموعة من أدوات الإشراف الأبوي في النصف الأخير من عام 2023، بما في ذلك القدرة على رؤية الوقت الذي يقضيه الأطفال على "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وخيار جدولة فترات الراحة، والوصول إلى قائمة جهات الاتصال المحظورة للمراهقين.