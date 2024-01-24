تقليص الوظائف مستمر.. تيك توك تسرح عشرات العاملين

سرحت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك عشرات العاملين في وحدة الإعلانات والمبيعات التابعة لها، لتصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتقليص الوظائف في العام الجديد.

وأكد متحدث باسم تيك توك الثلاثاء أن المنصة ستلغي 60 وظيفة، وفق أسوشييتد برس.

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فيما لم تقدم المؤسسة سبباً لتسريح العمال. بيد أن المنصة قالت إن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف مفتوحة أخرى في تيك توك، والتي تضم حالياً أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة.

أكثر من 150 مليون مستخدم في أميركا

يشار إلى أن المنصة مملوكة لشركة "بايت دانس" ومقرها بيكين ولديها أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. وتشتهر بمحتوى الفيديو القصير الشائع وسط المستخدمين الأصغر سناً.

وفي سبتمبر، أطلقت أيضاً ذراعاً للتجارة الإلكترونية وسوقاً تسمح للتجار ببيع المنتجات على منصتها.

"ديسكورد" و"تويتش"

تأتي عمليات التسريح في أعقاب تخفيضات أخرى بالوظائف في شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل "ديسكورد" و"تويتش"، المملوكة لشركة أمازون.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت تويتش أنها ستلغي أكثر من 500 وظيفة في محاولة لتوفير التكاليف.

في الوقت ذاته، قامت شركة ديسكورد بتسريح 17% من موظفيها – أو 170 موظفاً – لإضفاء مزيد من المرونة على القوى العاملة لديها، حسب ما قالت.