تعطل تطبيق مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين

ذكر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز teams تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين الجمعة.

وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إبلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.

يبلغ "داون ديتيكتور" بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

وبدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، واتسع نطاقها بسرعة.

واشتكى المستخدمون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمة، وتأخر إرسال واستقبال الرسائل، ومشاكل في عرض الرسومات.

من جهتها قالت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "رصدنا مشكلة في الشبكات تؤثر في قطاع من خدمات تيمز ونجري الآن الانتقال إلى النظام الاحتياطي".