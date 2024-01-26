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A screen grab shows the Microsoft Teams application's error page after Microsoft said that it was investigating an outage where users were unable to access the app or leverage any features on the app, July 21, 2022. Microsoft Teams/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
عطل سابق أصاب تيمز في 2022 (أرشيفية)

تعطل تطبيق مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين

موقع "داون ديتيكتور": أكثر من عشرة آلاف بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل

العربية.نت
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ذكر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز teams تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين الجمعة.

وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إبلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.

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يبلغ "داون ديتيكتور" بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

وبدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، واتسع نطاقها بسرعة.

واشتكى المستخدمون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمة، وتأخر إرسال واستقبال الرسائل، ومشاكل في عرض الرسومات.

من جهتها قالت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "رصدنا مشكلة في الشبكات تؤثر في قطاع من خدمات تيمز ونجري الآن الانتقال إلى النظام الاحتياطي".

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