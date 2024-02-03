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واتساب (شترستوك)

جديد "واتساب".. إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة

دبي - العربية.نت
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تختبر منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص مجموعة مفضلة من جهات الاتصال.

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وفي النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، ستتيح تلك الميزة للمستخدمين اختيار جهات اتصال مفضلة لتظهر في الجزء العلوي من سجل المكالمات.

كما تهدف تلك الميزة إلى تسهيل الاتصال بجهات الاتصال المفضلة، إذ تظهر على نحو أساسي وثابت في تبويب المكالمات، لإجراء المكالمات معها بضغطة زر، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وتوجد تلك الميزة في كثير من تطبيقات الاتصال، من أجل إعطاء الأولوية لعرض جهات الاتصال الأكثر أهمية للمستخدم.

وتوفر تلك الميزة طريقة مخصصة للوصول إلى جهات الاتصال استنادا لتفضيلات المستخدم، وهي تستغل جزءًا من المساحة المتاحة في تبويب المكالمات، لعرض جهات الاتصال المفضلة، عوضا عن عرض سجل الاتصالات فقط.

واتساب
واتساب

لا علاقة لها بالرسائل

من الجدير بالذكر أن تلك الميزة الجديدة مرتبطة بآلية إجراء المكالمات عبر واجهة التطبيق في الأجهزة المحمولة ولا علاقة لها بالرسائل، إذ تتيح واتساب بالفعل ميزة تثبيت المحادثات، لعرض الدردشات مع جهات الاتصال المهمة أعلى تبويب الدردشات.

وتحاول منصة واتساب تحسين تجربة المستخدم باستمرار عن طريق إضافة ميزات جديدة لتلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون على التطبيق بصورة كبيرة لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.

وما زالت ميزة إضافة جهات الاتصال إلى المفضلة في تبويب المكالمات قيد التجربة في النسخة التجريبية من التطبيق، وستتوفر لاحقا من خلال التحديثات النهائية المستقبلية للتطبيق.

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