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A customer uses Apple’s Vision Pro headset at the Apple Fifth Avenue store in Manhattan in New York City, US, on February 2, 2024. (Reuters)
نظارات "Apple Vision Pro"
أبل

تصرفات غريبة.. هستيريا الواقع المعزز والافتراضي تجتاح الطرقات

فيديوهات طريفة لشبان يرتدون نظارات "Apple Vision Pro" ويمشون بالطرقات

العربية.نت
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ما إن بدأت شركة أبل في بيع فيجن برو، وهي نظارات تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي وتباع بسعر يبدأ بـ3499 دولاراً، حتى انتشرت فيديوهات طريفة لشبان يرتدون نظارات "Apple Vision Pro" ويمشون بالطرقات.

أما أغرب تلك المواقف كان ما فعله أحدهم حيث ارتدى النظارة أثناء قيادته سيارة تسلا لكن الشرطة انتبهت لأمره وأوقفته.

وكانت شركة أبل قد كشفت عن نظارات الواقع المختلط في مؤتمر المطورين WWDC الذي عقدته الصيف الماضي، وهي النظارات التي جذبت الاهتمام سريعًا واعتبرها الكثيرون بأنها منتج ثوري لنظارات الرأس، وذكرت حينها أنها ستصل في بدايات العام 2024 الجديد.

وكانت أبل قد أعلنت في بيان رسمي، أن نظارات فيجن برو ستتوفر أخيرًا لطلبات الحجز المسبق يوم الجمعة الموافق 19 يناير، على متجرها الرسمي على الإنترنت، بينما ستبدأ عمليات الشحن ووصول النظارات للمستهلكين اعتبارًا من يوم 2 فبراير.

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كما أكدت الشركة أنه بداية من 2 فبراير، ستكون نظارات فيجن برو الجديدة متاحة في جميع متاجر أبل للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، ويبدو أن الشركة ستبيع فقط طرازا بمساحة التخزين 256 غيغا بايت في البداية، لكنها ألمحت إلى أنه ستكون هناك نماذج أخرى أيضًا.

وأكدت أبل مرة أخرى في البيان أن سعر نظارات فيجن برو سيبدأ من 3499 دولارًا مع مساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت.

يحتوي صندوق النظارات على حزام الرأس Solo Knit وحزام مزدوج الحلقة، ويوجد ختم خفيف ووسادتان مختلفتان لختم الضوء في العبوة، بالإضافة إلى قطعة قماش تلميع وبطارية وكابل وشاحن بمنفذ USB-C.

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