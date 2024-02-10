5 أسباب تجعل نظارة آبل Vision Pro من أبرز ملحقات السفر الجديدة

تمتاز نظارة آبل للواقع المختلط Vision Pro الجديدة بأنها متعددة الاستخدامات، فهي عبارة عن جهاز حوسبة مكاني يتيح لك التعامل مع نوافذ متعددة في وقت واحد ويعرض محتوى متعدد الأبعاد مباشرة أمام عينيك.

تُعدّ فيجن برو مناسبة للعمل والترفيه، فهي تدعم العديد من التطبيقات الخاصة بالعمل والإنتاجية، بالإضافة إلى تطبيقات الألعاب وبث محتوى الفيديو، وهذا ما يجعلها واحدة من أبرز ملحقات السفر التي ستجد العديد من المسافرين على متن الطائرة يستخدمونها.

إليك المزيد من الأسباب التي تجعل نظارة آبل Vision Pro من أبرز ملحقات السفر الجديدة:

1- توفر تجربة مشاهدة غامرة تعزلك عن البيئة المحيطة بك:

يسعى العديد من الأشخاص الذين يجلبون الأجهزة الإلكترونية المختلفة معهم إلى الطائرات، سواء كان هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو قارئًا إلكترونيًا، إلى الانعزال عن البيئة المحيطة بهم عن طريق قراءة الكتب الإلكترونية أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

لذلك، ستكون نظارة الواقع المختلط Vision Pro من أبرز ملحقات السفر الملائمة لهؤلاء الأشخاص، فهي تتيح للمستخدم مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية مع إمكانية التحكم في مدى الانغماس في المشاهدة عن طريق تغيير درجة الاتصال بالعالم الواقعي حولك، على سبيل المثال: يمكنك رؤية العالم الحقيقي بأكمله من حولك أو يمكنك الاستمتاع بزاوية مشاهدة قدرها 360 درجة عن طريق تكبير الشاشة الافتراضية التي تعرض المحتوى الذي تشاهده لتغطي كل المساحة المحيطة بك.

2- تدعم وضع Breakthrough:

إذا كنت لا ترغب في الانعزال بنحو كامل عن البيئة المحيطة بك، فإن نظارة آبل Vision Pro توفر لك وضعًا يُسمى Breakthrough mode يتيح لك رؤية الأشخاص القريبين منك، حتى لو كنت منغمسًا تمامًا في المشاهدة، وهذا الوضع مفيد في حال اقتربت منك مضيفة الطيران لتوزيع الوجبات أو لإعطاء بعض التنبيهات حول الرحلة.

3- توفر تجربة صوتية محيطية:

تدعم نظارة فيجن برو خاصية الصوت المكاني (spatial audio) التي تقدم تجربة صوتية محيطية، وهذا يعني أنها توفر تجربة استماع غامرة ويأتي الصوت من جميع الاتجاهات؛ مما يزيد متعة الاستماع والمشاهدة، ويعزلك عن البيئة المحيطة بك في الطائرة.

4- تحتوي على تطبيق اليقظة:

عادةً تكون الرحلات الجوية مرهقة لما تتضمنه من إجراءات متعددة قبل الصعود إلى الطائرة، وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى تهدئة نفسك وتقليل التوتر بمجرد الصعود إلى الطائرة، في هذا الحال يمكنك الاستفادة من تطبيق اليقظة (mindfulness) المتوفر في نظارة آبل Vision Pro الذي يساعد المستخدمين في تقليل التوتر والشعور بالهدوء والراحة.

5- تساعدك في إكمال بعض المهام:

إذا كان عملك يعتمد بنحو أساسي على استخدام حاسوب ماك بوك، فيمكنك الاستفادة من نظارة آبل لمزامنة التطبيقات والملفات التي تستخدمها في حاسوبك وإكمال بعض المهام في أثناء السفر دون الحاجة إلى حمل حاسوب ماك بوك.