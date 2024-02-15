تدعم ابنها لآخر رمق.. تغريدات والدة إيلون ماسك تؤكد

لا تتوقف عارضة الأزياء وخبيرة التغذية الكندية ماي ماسك، عن دعم ابنها الملياردير الأميركي الأشهر إيلون ماسك.

تغريدات ومشاركات

فمن تغريدة لأخرى، تحرص ماسك الأم على إبراز مؤازرتها لابنها بكل مشاريعه.

فقد نشرت السيدة البالغة من العمر 75 عاماً، تغريدة جديدة شاركت فيها كلام ماسك حول نيته التوقف قريباً عن استخدام هاتفه واستبداله بمنصة X لإجراء المكالمات، في إشارة منه إلى الخاصية الجديدة التي ستطرحها المنصة.

I definitely will use X for phone calls. My number won’t be displayed, and there will be less spam calls. https://t.co/Tk4rS35GHL — Maye Musk (@mayemusk) February 15, 2024

وعلّقت الأم قائلة: "بالتأكيد سأستخدم X للمكالمات الهاتفية، لن يتم عرض رقمي بل سيقل عدد المكالمات غير المرغوب فيها.

فيما لم تكن هذه المرة الأولى، حيث شاركت ماي قبل ذلك تغريدة أخرى أعلن فيها ماسك نيته نقل مقرات SpaceX من ديلاوير إلى ولاية تكساس، وأكدت أنها "خطوة جيدة"، وذلك رغم الاعتراضات الكثيرة.

"السيدة الخارقة

يشار إلى أنه وفيما يعد إيلون ماسك أشهر شخص بين أفراد أسرته، تكشف الحقائق أن معظم هذا الحظ والتصميم على تحقيق الثروة كان بفضل والدته، السيدة التي تعرف بـ"الخارقة"،والتي مهدت المسرح له وساعدته على اتخاذ أولى الخطوات لكي يصبح أثرى رجل في العالم، وفق تقارير كثيرة.

وكان عملاق التكنولوجيا ورجل الأعمال إيلون ماسك معروف بدوره في إدارة وتأسيس مشاريع عالمية ضخمة، مثل PayPal وTesla Motors وSpaceX، وكانت آخر خطواته عملية استحواذه الجريئة على موقع تويتر منصة X حاليا.. نشأ إيلون في جنوب إفريقيا مع والدته ماي ماسك وتعلم منها الكثير.